Роскосмос показал на видео подготовку космонавта Кикиной к полету

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина на протяжении нескольких недель проходит предстартовую подготовку в США,

Полет должен состояться 3 октября на корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew-5. Анна Кикина продолжает активно готовиться к полету, поддерживает физическую форму на очень высоком уровне. Космонавт находится на карантине в специальном комплексе в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.



На МКС Анну будут ждать космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые отправились в космический полет 21 сентября на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-22».



Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник.

Она была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор.