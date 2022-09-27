НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Роскосмос показал на видео подготовку космонавта Кикиной к полету

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина на протяжении нескольких недель проходит предстартовую подготовку в США,

Полет должен состояться 3 октября на корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew-5. Анна Кикина продолжает активно готовиться к полету, поддерживает физическую форму на очень высоком уровне. Космонавт находится на карантине в специальном комплексе в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.

На МКС Анну будут ждать космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые отправились в космический полет 21 сентября на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-22».

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник.

Она была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор.

Еще по теме
NASA заявило о ценности отношений с Роскосмосом
Юпитер войдет в великое противостояние с Солнцем
Гигантское облако обнаружили у черной дыры в центре Млечного пути
Астрономы сообщили о дате весеннего равноденствия
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Как убивает ядерный взрыв: можно ли выжить?
Обсуждение (0)
Картина дня
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
Подсчитанано количество выехавших в Казахстан россиян
Главком ВСУ назвал себя учеником главы Генштаба России
Дешевая водка снова подорожает
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Bugaga

Вы блин определитесь уже, то из запаса, то из резерва. Если из резерва - то это абсолютно другие люди,...

Egorka72

Польские корабли военные вблизи места повреждений крутились с заходом в охранную зону.... и что-то о...

mosquito__2010

Американцы решили натурально европейцев превратить в эскимосов .

Danilon

Вы видели эти выездные комиссии ? Это какая-то историческая новация. Не могу вспомнить, где подобное...