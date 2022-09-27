Роскосмос показал на видео подготовку космонавта Кикиной к полету

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина на протяжении нескольких недель проходит предстартовую подготовку в США,
Полет должен состояться 3 октября на корабле Crew Dragon в
составе экипажа Crew-5. Анна Кикина продолжает активно готовиться к полету,
поддерживает физическую форму на очень высоком уровне. Космонавт находится на
карантине в специальном комплексе в Космическом центре имени Линдона Джонсона в
Хьюстоне.
На МКС Анну будут ждать космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий
Петелин, которые отправились в космический полет 21 сентября на транспортном
пилотируемом корабле «Союз МС-22».
Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник.
Она была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор.
BugagaВы блин определитесь уже, то из запаса, то из резерва. Если из резерва - то это абсолютно другие люди,...
Egorka72Польские корабли военные вблизи места повреждений крутились с заходом в охранную зону.... и что-то о...
mosquito__2010Американцы решили натурально европейцев превратить в эскимосов .
DanilonВы видели эти выездные комиссии ? Это какая-то историческая новация. Не могу вспомнить, где подобное...