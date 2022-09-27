Минобороны РФ рекомендует мобилизованным при отправке в учебные центры брать минимум вещей, но опытные бойцы советуют запасти чуть больше стандартного списка. Так что же все-таки можно и нужно брать?

Военное ведомство заверяет, что армия полностью обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Согласно рекомендациям, с собой нужно взять минимум вещей, куда входят, например, средства личной гигиены, белье, батарейки.

Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может взять и ее. Если нет, это не страшно. В любом случае сразу после прибытия в воинскую часть человек получит форму.

Опытные военнослужащие это подтверждают — новоприбывшего в ряды российской армии всем обеспечат. И все же те, кто уже находится в зоне СВО, советуют брать с собой чуть больше рекомендованного.

«Мои личные рекомендации для тех, кого призывают по мобилизации. Многим из этого вас обеспечит родная армия, но запас карман не тянет», — пишет автор телеграм-канала «Архангел спецназа».

Он советует приобрести берцы или треккинговые ботинки, стельки для них, две флисовые шапки и кофту. И лучше купить вместительный удобный рюкзак, куда можно сложить:

Шерстяные носки и термоноски

Тактические наколенники, налокотники, пояс

Шарф «баф», балаклаву шерстяную

Активные наушники

Железную посуду: кружку, ложку, котелок

Газовую горелку

Сушилку для обуви

Чехол водонепроницаемый для документов

Внешний аккумулятор на 20 тысяч mAh

Нитки и иголки

А еще специалист советует прихватить с собой «леденцы и хорошее настроение».

Что еще можно?

Деньги. Минобороны не препятствует ни наличным купюрам, ни банковским картам.

Квадрокоптер. Его можно взять с собой, но использовать только по разрешению командира.

Прибор ночного видения, прицел или бинокль. Но только в том случае, если они оснащены средствами определения местоположения и передачи данных.

Еду. Армия обеспечивает военнослужащих питанием. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения. Например, хлеб, консервы, сахар-рафинад, печенье, батончики.

А еще важно сложить в аптечку нерецептурные лекарства. Лекарства для военных тоже полагаются, но не все.

А что должно быть в аптечке?

Состав аптечки, которая должна быть у военнослужащего:

Жгут

Бандаж

Повязка, бинт

Гель от ожогов

Окклюзионный пластырь

Назофарингеальный воздуховод

Перчатки медицинские

Медицинские тупоконечные ножницы (для среза одежды)

«Ну и остальное по желанию: от изжоги, от головной боли», — советует автор телеграм-канала.

Что брать нельзя?

Запрещено брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства. И то, и другое заберут. Исключение могут сделать для медикаментов в том случае, если у человека есть предписание к лечению сильнодействующими препаратами.

Наградное, охотничье, травматическое, а также холодное оружие. Его заберут, обеспечив военнослужащих штатным стрелковым оружием.

Взять с собой смартфон можно, но есть вероятность, что пользоваться им не разрешат, потому что фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена. Минобороны советует брать только кнопочные телефоны.