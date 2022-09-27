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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Термоноски и таблетки: что взять с собой мобилизованному

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны РФ рекомендует мобилизованным при отправке в учебные центры брать минимум вещей, но опытные бойцы советуют запасти чуть больше стандартного списка. Так что же все-таки можно и нужно брать?

Военное ведомство заверяет, что армия полностью обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Согласно рекомендациям, с собой нужно взять минимум вещей, куда входят, например, средства личной гигиены, белье, батарейки.

Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может взять и ее. Если нет, это не страшно. В любом случае сразу после прибытия в воинскую часть человек получит форму.

Перечень вещей мобилизованного

Опытные военнослужащие это подтверждают — новоприбывшего в ряды российской армии всем обеспечат. И все же те, кто уже находится в зоне СВО, советуют брать с собой чуть больше рекомендованного.

«Мои личные рекомендации для тех, кого призывают по мобилизации. Многим из этого вас обеспечит родная армия, но запас карман не тянет», — пишет автор телеграм-канала «Архангел спецназа».

Он советует приобрести берцы или треккинговые ботинки, стельки для них, две флисовые шапки и кофту. И лучше купить вместительный удобный рюкзак, куда можно сложить:

  • Шерстяные носки и термоноски
  • Тактические наколенники, налокотники, пояс
  • Шарф «баф», балаклаву шерстяную
  • Активные наушники
  • Железную посуду: кружку, ложку, котелок
  • Газовую горелку
  • Сушилку для обуви
  • Чехол водонепроницаемый для документов
  • Внешний аккумулятор на 20 тысяч mAh 
  • Нитки и иголки

А еще специалист советует прихватить с собой «леденцы и хорошее настроение». 

Что еще можно?

Деньги. Минобороны не препятствует ни наличным купюрам, ни банковским картам.

Квадрокоптер. Его можно взять с собой, но использовать только по разрешению командира.

Прибор ночного видения, прицел или бинокль. Но только в том случае, если они оснащены средствами определения местоположения и передачи данных.

Еду. Армия обеспечивает военнослужащих питанием. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения. Например, хлеб, консервы, сахар-рафинад, печенье, батончики. 

А еще важно сложить в аптечку нерецептурные лекарства. Лекарства для военных тоже полагаются, но не все.

А что должно быть в аптечке?

Состав аптечки, которая должна быть у военнослужащего:

  • Жгут
  • Бандаж
  • Повязка, бинт
  • Гель от ожогов
  • Окклюзионный пластырь
  • Назофарингеальный воздуховод
  • Перчатки медицинские
  • Медицинские тупоконечные ножницы (для среза одежды)

«Ну и остальное по желанию: от изжоги, от головной боли», — советует автор телеграм-канала.

Что брать нельзя?

Запрещено брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства. И то, и другое заберут. Исключение могут сделать для медикаментов в том случае,  если у человека есть предписание к лечению сильнодействующими препаратами.   

Наградное, охотничье, травматическое, а также холодное оружие. Его заберут, обеспечив военнослужащих штатным стрелковым оружием.

Взять с собой смартфон можно, но есть вероятность, что пользоваться им не разрешат, потому что фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена. Минобороны советует брать только кнопочные телефоны.

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