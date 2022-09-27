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Тимати высказался о готовности к мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Timati, t.me/Timati

Рэпер и бизнесмен Тимати сообщил, что находится в России и готов отправиться служить своей стране.

После объявления мобилизации в Сети появились слухи, что Тимати уехал из России. Но рэпер пресек все разговоры.

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь», — написал он в соцсети.

Тимати также согласился с комментаторами, которые мечтают увидеть его в окопе. Он уверен, что рано или поздно ему придется отдать долг Родине.

«Ещё раз: Если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — отметил артист. По информации из открытых источников, Тимати не проходил службу в армии. 

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