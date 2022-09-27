NASA заявило о ценности отношений с Роскосмосом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) высоко оценило сохраняющиеся профессиональные отношения с Роскосмосом, заявила в понедельник руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.
«Мы продолжаем ценить то, что у нас сохраняются очень профессиональные отношения с нашими российскими коллегами», — приводит ТАСС слова Людерс, сказанные ей на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов.
Людерс отметила, что в NASA «действительно ценят постоянство в наших отношениях, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию». Управление рассчитывает, что Роскосмос продолжит поддерживать программу перекрестных полетов, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
По его словам, представители NASA общались с главой Роскосмоса Юрием Борисовым в ходе подготовки к запуску корабля Crew Dragon миссии Crew-5. Глава российской госкорпорации «четко дал понять, что Роскосмос привержен выполнению всех своих международных обязательств».
«В целом, Роскосмос оказал отличную поддержку в ходе подготовки к этой миссии, и мы рассчитываем, что она продолжится», — заключил руководитель американской программы МКС.
BugagaВы блин определитесь уже, то из запаса, то из резерва. Если из резерва - то это абсолютно другие люди,...
GammiPluhСША заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис
GammiPluhа какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...
GammiPluhДа какая разница какой это будет боеприпас, удар по крупному городу дальнобойным оружием НАТО это прямое...