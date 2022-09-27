NASA заявило о ценности отношений с Роскосмосом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) высоко оценило сохраняющиеся профессиональные отношения с Роскосмосом, заявила в понедельник руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.

«Мы продолжаем ценить то, что у нас сохраняются очень профессиональные отношения с нашими российскими коллегами», — приводит ТАСС слова Людерс, сказанные ей на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов.

Людерс отметила, что в NASA «действительно ценят постоянство в наших отношениях, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию». Управление рассчитывает, что Роскосмос продолжит поддерживать программу перекрестных полетов, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

По его словам, представители NASA общались с главой Роскосмоса Юрием Борисовым в ходе подготовки к запуску корабля Crew Dragon миссии Crew-5. Глава российской госкорпорации «четко дал понять, что Роскосмос привержен выполнению всех своих международных обязательств».

«В целом, Роскосмос оказал отличную поддержку в ходе подготовки к этой миссии, и мы рассчитываем, что она продолжится», — заключил руководитель американской программы МКС.