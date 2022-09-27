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Число жертв «ижевского стрелка» выросло до 17 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска выросло до 17 человек, из них 11 — дети, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Пресс-служба ссылается на новые данные Следственного комитета: «погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых». До этого СК сообщал о гибели 15 человек, ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе. Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Он застрелился.

Дело расследуется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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ЧП #Криминал #Происшествия
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