НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рогозину нашли место в новом федеральном округе

Источник:
«Ведомости»
442 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-глава Роскосмоса может стать полпредом в федеральном округе, который образуют после референдумов Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники во властных кругах.

После проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных Москве частях Запорожской и Херсонской областей Украины в России может появиться новый федеральный округ, куда войдут эти территории и Крым, рассказали источники.

По словам одного из собеседников издания, новая административно-территориальная единица получит название Крымский федеральный округ. Полпредом президента может стать бывший вице-премьер, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил он.

Со слов источников, близких к администрации президента, решение по назначению Рогозина примут в ближайшее время. Управлять новым округом должен «политический тяжеловес», отмечают собеседники, отметили они.

Еще по теме
Донбасс, Запорожье и Херсон завершают референдумы
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Европа обсудит прием уклоняющихся от мобилизации россиян
Женщина впервые станет премьер‑министром Италии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из офиса в военкомат: как вручают повестки о мобилизации
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Обсуждение (4)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Bugaga

Вы блин определитесь уже, то из запаса, то из резерва. Если из резерва - то это абсолютно другие люди,...

GammiPluh

США заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис

GammiPluh

а какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...

GammiPluh

Да какая разница какой это будет боеприпас, удар по крупному городу дальнобойным оружием НАТО это прямое...