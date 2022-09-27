Рогозину нашли место в новом федеральном округе

Экс-глава Роскосмоса может стать полпредом в федеральном округе, который образуют после референдумов Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники во властных кругах.

После проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных Москве частях Запорожской и Херсонской областей Украины в России может появиться новый федеральный округ, куда войдут эти территории и Крым, рассказали источники.

По словам одного из собеседников издания, новая административно-территориальная единица получит название Крымский федеральный округ. Полпредом президента может стать бывший вице-премьер, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил он.

Со слов источников, близких к администрации президента, решение по назначению Рогозина примут в ближайшее время. Управлять новым округом должен «политический тяжеловес», отмечают собеседники, отметили они.