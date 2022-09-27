Врачи описали состояние раненного военкома в Усть‑Илимске

Состояние военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева, которого ранил молодой парень, остается крайне тяжелым.
«Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают все возможное. С помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты», — написал глава региона Игорь Кобзев.
Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минздрава Иркутской области
Днем в военкомате Усть-Илимска произошла стрельба. В результате происшествия ранен военный комиссар. Стрелка сразу задержали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по статьям статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконные приобретение оружия). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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