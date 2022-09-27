НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Врачи описали состояние раненного военкома в Усть‑Илимске

Источник:
Sibnet.ru
433 0
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Состояние военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева, которого ранил молодой парень, остается крайне тяжелым.

«Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают все возможное. С помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты», — написал глава региона Игорь Кобзев.

Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минздрава Иркутской области

Днем в военкомате Усть-Илимска произошла стрельба. В результате происшествия ранен военный комиссар. Стрелка сразу задержали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по статьям статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконные приобретение оружия). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще по теме
СК возбудил дело в отношении стрелка в военкомате Усть‑Илимска
Иркутский губернатор рассказал о состоянии раненного военкома
СМИ сообщили о стрельбе в военкомате Иркутской области
Аэропорт в Иркутске смогут перенести
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Битва экстрасенсов — 23»: победит ведьма?
17.09.2022 11:51
info.sibnet.ru
«Ирония судьбы»: Голливуд вдохновился советской классикой
12.09.2022 02:25
info.sibnet.ru
С высоты полета: лучшие снимки Drone Photo Awards 2022
09.09.2022 21:32
info.sibnet.ru
Скорбит каждый британец: знаменитости оплакали Елизавету II
09.09.2022 11:36
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из офиса в военкомат: как вручают повестки о мобилизации
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Обсуждение (0)
Картина дня
Главком ВСУ назвал себя учеником главы Генштаба России
ЕС не смог согласовать санкции против российской нефти
Рогозину нашли место в новом федеральном округе
NASA заявило о ценности отношений с Роскосмосом
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Bugaga

Вы блин определитесь уже, то из запаса, то из резерва. Если из резерва - то это абсолютно другие люди,...

GammiPluh

США заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис

GammiPluh

а какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...

GammiPluh

Да какая разница какой это будет боеприпас, удар по крупному городу дальнобойным оружием НАТО это прямое...