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Россия отказалась от «Оскара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Киноакадемия России не будет отправлять фильм на премию «Оскар» в 2022 году, такое решение было принято Оскоровской комиссией, которую возглавляет народный артист Павел Чухрай.

Россия может выдвигать фильмы на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В постсоветское время только одна картина получала награду — «Утомленные солнцем» режиссера Никиты Михалкова.

Последний раз Россия не выбрала фильм на «Оскар» в 1993 году. Причины, по которым Россия отказалась бороться за премию в 2022 году, не сообщается.

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