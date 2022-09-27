Приложения VK Group удалили из AppStore

Apple удалила из AppStore приложения VK Group. Это коснулось не только клиентов соцсети «ВКонтакте» и сопутствующего софта, но и не относящихся к ней программ, таких как «Почта Mail.ru» и «Облако Mail.ru».

Минцифры направила официальный запрос Apple с требованием разъяснить причины блокировки программ в AppStore, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Запрос касается не только софта, но и того, что из маркетплейса были удалены аккаунты разработчиков.

В ведомстве отметили, что после получения ответа на запрос, будет разработан план дальнейших действий, направленных на восстановление доступности приложений в AppStore.

Часть «Госуслуг» интегрируют во «ВКонтакте»

Из AppStore были удалены сервисы «Почта Mail.ru», «Облако Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Play» и «VK Админ» и клиент «ВКонтакте». Работоспособность веб-версий для Android-приложений сохранена.