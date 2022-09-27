ЕС не смог согласовать санкции против российской нефти

Ряд стран, среди которых Венгрия и Кипр, выступили против введения потолка цен на российскую нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз вынужден отложить решения о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий. В ЕС подобные решения принимаются лишь единогласно.

Президент России Владимир Путин назвал идею ограничения цен на российские энергоресурсы «абсолютно тупым решением». Москва откажется продавать нефть по низким ценам.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен. Россия просто перенаправила энергоресурсы на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.