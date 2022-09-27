НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЕС не смог согласовать санкции против российской нефти

Источник:
Bloomberg
629 1
Фото: © Sibnet.ru

Ряд стран, среди которых Венгрия и Кипр, выступили против введения потолка цен на российскую нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз вынужден отложить решения о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий. В ЕС подобные решения принимаются лишь единогласно.

Президент России Владимир Путин назвал идею ограничения цен на российские энергоресурсы «абсолютно тупым решением». Москва откажется продавать нефть по низким ценам.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен. Россия просто перенаправила энергоресурсы на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.

Еще по теме
Стратегический запас нефти в США упал до исторического минимума
Российский топливный союз предупредил о дефиците зимнего дизеля
Эксперты предрекли Европе мрачные времена без газа из России
Турция частично оплатит российский газ рублями
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из офиса в военкомат: как вручают повестки о мобилизации
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
США предостерегли Россию от применения ядерного оружия
49
Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука
43
Жители России ринулись в Казахстан
38
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
29
Песков опроверг информацию о мобилизации миллиона человек