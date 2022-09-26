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Абитуриентам ограничат подачу документов на поступление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минобрнауки РФ вдвое сократило максимальное число специальностей, по которым абитуриенты могут одновременно участвовать в конкурсе во время поступления в вуз. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь абитуриенты могут подать заявления в пять разных вузов и выбрать до пяти направлений в каждом по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. До изменений число допустимых направлений для подачи документов составляло десять.

Эксперты ранее отмечали, что практика, когда абитуриенты подают документы в максимально возможное количество вузов и на максимальное количество направлений, создает трудности для учебных заведений.

Ранее правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты смогут отправлять документы на поступление онлайн и дистанционно наблюдать за ходом вступительной кампании.

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kygear

Новосибирск очень упитанный город.Еды завались,шмотки тоже в изобилии и жвачки полно.Значит эта провокация...

GammiPluh

США заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис

GammiPluh

а какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...

urbasik

Кто бы указывал.Пробы ставить негде