Абитуриентам ограничат подачу документов на поступление

Минобрнауки РФ вдвое сократило максимальное число специальностей, по которым абитуриенты могут одновременно участвовать в конкурсе во время поступления в вуз. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь абитуриенты могут подать заявления в пять разных вузов и выбрать до пяти направлений в каждом по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. До изменений число допустимых направлений для подачи документов составляло десять.

Эксперты ранее отмечали, что практика, когда абитуриенты подают документы в максимально возможное количество вузов и на максимальное количество направлений, создает трудности для учебных заведений.

Ранее правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты смогут отправлять документы на поступление онлайн и дистанционно наблюдать за ходом вступительной кампании.