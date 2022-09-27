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Банк донорских тканей откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк донорских тканей откроют в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Евгения Мешалкина в 2022 году, сообщил замдиректора кардиоцентра Дмитрий Астапов.

В России гомографты (протезы из неживых, специально обработанных тканей человека) производятся только в одном центре в Санкт-Петербурге, на коммерческой основе. Из-за этого их приходится ждать.

«У нас сейчас ведется заключительный этап работ по подготовке оборудования и помещений для формирования банка гомографтов», — цитирует ТАСС Астапова.

Он отметил, что в НМИЦ имени академика Мешалкина разрабатывают биологические заменители клапанов сердца и структур сердца.

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