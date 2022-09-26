Установлена личность «ижевского стрелка»

Следователи СК России установлена личность напавшего на школу №88 в Ижевске — это ее 34-летний выпускник.

Напавший — Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

Жертвами преступления, по предварительным данным, стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.