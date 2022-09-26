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Новые часы Apple Watch Ultra проверили на прочность молотком

Источник:
Sibnet.ru
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Авторы YouTube-канала TechRax провели распаковку новой модели умных часов Apple Watch Ultra и проверили их на прочность, роняя на асфальт, помещая в банку с гвоздями и нанося многократные удары молотком.

Сперва часы решили уронить и, намеренно наклонив дисплеем вниз, сбросили с высоты более метра на асфальт. Часы перенесли удар лишь с незначительными царапинами корпуса, дисплей не пострадал.

Второй тест заключался в помещении Apple Watch Ultra в банку с гвоздями, саморезами и прочими острыми предметами и последующем резком встряхивании. Часы перенесли это испытание без повреждений.

В третьем испытании по Apple Watch Ultra наносили многочисленные удары молотком с возрастающей силой. Примечательно, что сперва сломался стол под часами, а уже после этого треснул дисплей. Для полного разрушения их пришлось буквально вдолбить в столешницу.

Apple Watch Ultra позиционируются как самые прочные и автономные в линейке, они защищены от пыли и влаги и могут переносить низкие температуры. Цена новых часов начинается от 799 долларов (46,4 тысячи рублей).

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