Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло

Жертвами нападения неизвестного стрелка на школу №88 в Ижевске стали девять человек, из них пятеро школьников, сообщил Следственный комитет. По информации телеграм-каналов, погибших больше: семь детей, шесть взрослых и стрелок.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в понедельник. По предварительным данным СК, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые.

«Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении СК.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, количество погибших — уже 14. Еще один ребенок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

В Удмуртии в 26 сентября объявлен трехдневный траур по погибшим в школе №88.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом; ч. 1 ст. 222 УК — незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.