Закроют ли россиянам границы?

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Многие россияне за это время выехали за пределы страны. Появились слухи о закрытии границ России. Насколько они правдивы?

«Почему так много россиян бегут из страны? Ровно такой вопрос задала Лаврову журналистка из Германии. Вчера смотрел трансляцию его пресс-конференции после выступления на ГА ООН. Ответ Лаврова: "А у вас в Германии не ратифицировали Конвенцию О правах человека, где есть свобода передвижения?"», — написал в соцсетях депутат Госдумы Александр Аксененко.

По его словам, одни россияне, получив повестку, идут отовариваться в военторги, другие выстраиваются в очередях на границах с Казахстаном или Грузией. Депутат отметил, что это право на самоопределение.

Выпускают ли из России?

С начала частичной мобилизации власти сообщили, что не запрещают россиянам выезжать за рубеж.

Согласно закону «О порядке выезда за пределы РФ», если человек призван на военную службу, то до окончания ее срока он не может выехать за границу. Но выезд за границу возможен до получения повестки.

#Промзона Хватит ли кадров экономике?

Что делать, если человек находится в запасе, повестка не приходила, а человек планирует поехать в командировку за границу?

«Надо посетить свой военкомат, сообщить о предстоящей командировке и узнать порядок дальнейших действий. Военный билет брать за границу не нужно», — сообщается на правительственном сервисе «Объясняем. рф».

При этом сообщается, что если человек находится за пределами страны в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоит на воинском учете, то он может быть призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Закроют ли соседние страны въезд из России?

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен выступил за то, чтобы ужесточить визовую политику в отношении россиян в связи с частичной мобилизацией. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо хочет закрыть последнюю сухопутную границу с Россией. Но пока этого не произошло.

Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиянам с уже имеющимися визами. Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Так, срок рассмотрения анкет увеличится с 15 до 45 дней.

При этом желающие уехать из России должны иметь возможность попасть в Евросоюз, заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель в интервью Politico. По мнению Мишеля, после объявления в стране частичной мобилизации ЕС должен проявить «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля».

Германия заявила, что открыта для россиян, желающих покинуть страну после объявления о частичной мобилизации. Берлин уточнил, что работает над согласованием с партнерами в ЕС действий для поэтапного приема таких людей. Еврокомиссия обсудит вопрос выдачи россиянам гуманитарных виз на фоне мобилизации.

Киргизия, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Монголия, с которыми есть авиасообщение или сухопутная граница, а также не нужна виза, пока официально не сообщали о желании закрыть границы с Россией.