Huawei выпустит тонкий смартфон с камерой 108 Мп

Huawei анонсировала новый Nova 10 SE, это будет третий смартфон в линейке Nova 10 и он сможет похвастаться тонким 7,39-миллиметровым корпусом и мощной 108-мегапиксельной камерой.

Смартфон Nova 10 SE получит большой 6,67-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аккумулятор, по современным меркам, средний, всего 4500 мАч, скромную батарею компенсирует быстрая 66-ваттная зарядка.

Постоянная память представлена накопителем в 256 Гб, оперативная — 8 Гб. Информации о процессоре пока нет, в прошлом поколении использовался Nova 9 SE не самый мощный Snapdragon 680.

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Блок камер представлен тремя датчиками — одним на 108 Мп и «двойным» на 8 Мп и 2 Мп. Селфи-камера получила модуль на 16 Мп. Пробных снимков пока не представлено, но камеры Huawei пользуются признанием за высокое качество фото.

Стоимость пока не разглашается. Смартфон получит фирменную Magic UI и Android 12, но будет работать без сервисов Google, в том числе Google Play, из-за наложенных на компанию санкций.