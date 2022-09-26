СК возбудил дело в отношении стрелка в военкомате Усть‑Илимска

Следователи возбудили уголовное дело о стрельбе молодого парня в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, военком находится в реанимации с ранением, сообщает СУ СК РФ по региону.

Днем в военкомате Усть-Илимска произошла стрельба. В результате происшествия ранен военный комиссар Александр Елисеев.

Он находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Стрелка сразу задержали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по статьям статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконные приобретение оружия). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.