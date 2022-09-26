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Иркутский губернатор рассказал о состоянии раненного военкома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Молодой мужчина устроил стрельбу в военкомате, комиссар Александр Елисеев находится в реанимации, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, стрелка сразу задержали, и он будет наказан. Глава региона поручил усилить меры безопасности.

«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Кобзев.

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Сибирь #Иркутск #Криминал
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