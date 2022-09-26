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Зеленского назвали самым влиятельным евреем мира

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Израильская газета The Jerusalem Post назвала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем мира в публикации, которая вышла к еврейскому Новому году — Рош ха-Шана.

Авторы рейтинга на первое место среди самых влиятельных евреев мира поместили Зеленского. Издание оценило его статус, как «глобальная икона».

«Сам Зеленский — еврей по национальности», — говорил о нем президент РФ Владимир Путин, критикуя украинский закон «О коренных народах Украины».

На втором месте оказался премьер-министра Израиля Яира Лапида, на третьей — премьер Франции Элизабет Борн, родители которой пережили Холокост. Также место в рейтинге нашлось для госсекретаря США Энтони Блинкена — он занял восьмое место.

Рейтинг влиятельных евреев газета составила к новому 5783 году по еврейскому календарю, наступление которого отмечается в этом году с вечера 25 сентября.

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Политика #Мир
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urbasik

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Danilon

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M1D

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shatlnk

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