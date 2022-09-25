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Участники шоу «Звезды в Африке 3» избавились от Розы Сябитовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Красная команда из шоу «Звезды в Африке 3» впервые смогла победить синюю, в испытании на вылет столкнулись актер Владимир Сычев и телевизионная сваха Роза Сябитова.

За два предыдущих выпуска команда красных из второго сезона шоу потеряла двух участников. Взамен к ним пришли новички телепроекта — певец Влад Соколовский и актриса Алина Алексеева (Лена в сериале «Ольга»). Синяя команда первого сезона до этого ни разу не проигрывала.

В третьем выпуске шоу «Звезды в Африке 3» впервые ни одна команда не смогла выиграть еду на испытании. В итоге они остались голодными.

Команда красных во главе с юмористом Олегом Верещагиным решила выгнать слабого игрока соседней команды — Розу Сябитову. А синие решили голосовать против Владимира Сычева, которого все назвали слишком шумным.

Сябитова и Сычев на испытании на вылет должны были собрать куб из семи разных деталей. Решить эту головоломку удалось не сразу, но первым это сделал Сычев. Он и остался в проекте. Поэтому в следующем выпуске в команду синих придет новый участник на смену Сябитовой.

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