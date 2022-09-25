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Лавров ответил на слова Вучича о риске начала третьей мировой

Источник:
РБК
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Фото: © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича об угрозе перетекания конфликта на Украине в новую мировую войну.

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Сербии 20 сентября на полях Генассамблеи ООН заявил, что ситуация в мире «не располагает к хорошим новостям» и идет к очень большому конфликту.

«Я предполагаю, что мы приближаемся к великому военному конфликту со стадии специальной военной операции, и теперь вопрос в том, где находятся границы и войдем ли мы через некоторое время, а может быть, через месяц или два, в великий мировой конфликт, которого у нас не было со времен Второй мировой войны», — подчеркнул Вучич.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что конфликт на Украине — это «самая опасная ситуация со времен Второй мировой», и подчеркивал, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила».

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urbasik

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