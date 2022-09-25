Эксперт раскрыл подвох рассрочки без переплат

Клиент, имея дело с кредитной рассрочкой, может столкнуться с подводными камнями, сообщила юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова.

Рассрочка бывает кредитной, оформляемой через банк или другую финансовую организацию. Например, по словам юриста, покупателю могут навязать услугу, включающую в себя дополнительную гарантию, «комплекс помощи покупателю по всем вопросам».

«Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50%», — рассказала агентству «Прайм» Абдрахманова.

Также существует «чистая! рассрочка, когда продавец берет на себя все риски до полной оплаты, но этот вид встречается крайне редко. Магазин продает их с разбивкой платежей самостоятельно, без участия банков.

В этом случае взыскать недоплату с нерадивого клиента сложнее. Но, если покупатель нарушит пункт договора о фиксированных сроках платежей, он должен будет вернуть товар и выплатить неустойку, уточнила юрист.