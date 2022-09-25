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Стало известно о послании Путина парламенту 30 сентября

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщил источник РИА Новости в парламенте.

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — рассказал собеседник агентства, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица.

Источник не исключил, что, возможно, в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию. По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.

Другой собеседник агентства в парламенте рассказал, что «с 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации». «Значит, и в Госдуме должно быть пленарное заседание», — отметил он, добавив, что с понедельника сенаторы и депутаты будут три дня сдавать тест на коронавирус «под мероприятие 30 сентября».

Как сообщил источник, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов.

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urbasik

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M1D

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