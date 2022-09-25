Стало известно о послании Путина парламенту 30 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщил источник РИА Новости в парламенте.
«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — рассказал собеседник агентства, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица.
Источник не исключил, что, возможно, в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию. По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.
Другой собеседник агентства в парламенте рассказал, что «с 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации». «Значит, и в Госдуме должно быть пленарное заседание», — отметил он, добавив, что с понедельника сенаторы и депутаты будут три дня сдавать тест на коронавирус «под мероприятие 30 сентября».
Как сообщил источник, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов.
urbasikВот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.
DanilonПоддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.
M1DРамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...
shatlnkанекдот в тему:мариуполь, донецк, луганск.....сидят мирные жители в подвале, от лиха прячутся. и тут,...