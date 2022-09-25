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«Корнет» получит алгоритм для обмана активной защиты танков

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ольги Балашовой, Вадима Савицкого / CC BY 4.0

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» получит возможность обманывать системы активной защиты танков и бронемашин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Активная защита бронетехники представляет собой систему, поражающую подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например с помощью выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.

«Для ПТРК "Корнет" разрабатывается алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты. Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу», — сказал РИА Новости Оздоев.

По его словам, «новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний».

Многозарядная пусковая установка «Корнет», способная запускать одновременно две ракеты с управлением по одному лазерному лучу, монтируется на различных шасси, например на бронеавтомобиле «Тигр».

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