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Лавров назвал антироссийские настроения на Западе расизмом

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД России

Действия западных стран в отношении России стали откровенным расизмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Но вот действия Запада — в момент, как по щелчку, сразу все стали русское запрещать, поощрять бытовую русофобию, просто показывает, что это расизм, который, оказывается, никуда не исчезал. Он уже не латентный, а уже откровенный расизм, и его насаждают», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются подтянуть весь мир к своей политике русофобии. «Сейчас русофобские тенденции разгоняются по всей Европе. Еще европейцы и американцы пытаются весь мир подтянуть к своей этой безобразной политике», — добавил он.

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Политика #Мир
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urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

M1D

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