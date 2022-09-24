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России спрогнозировали рекордный урожай зерновых

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Валовый сбор в России зерна в этом году может достигнуть рекордных 142 миллионов тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Урожай зерновых в этом году у нас рекордный. Мы прогнозируем больше 140 миллионов тонн, может быть даже будет 142 миллиона тонн. И по пшенице тоже очень высокий урожай», — приводит РИА Новости слова Абрамченко.

О перспективах собрать в этом году более 140 миллионов тонн зерна в начале недели также заявил Владимир Путин. По оценкам, ранее сделанным Министерством сельского хозяйства, валовый сбор зерновых может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.

Накануне аналитики зернового рынка также дали высокие оценки, спрогнозировав рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна — более 150 миллионов тонн.

В последний раз рекордный урожай в России собрали в 2017 году: он составил 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

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