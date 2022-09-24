Жилой дом сгорел в селе Баткат Шегарского района Томской области, в результате погибла супружеская пара и пятилетняя девочка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ. Еще четверо детей доставлены в больницу.

Отмечается, что в результате пожара пострадала многодетная семья из девяти человек. Две старшие дочери в семье ночевали у бабушки. В больницу попали четверо мальчиков — в возрасте от двух до девяти лет.

На сайте регионального ГУ МЧС уточняется, что сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Баткат поступило в 02.50 по местному времени. Пожар был ликвидирован в 04.25 (00.25 мск).

По факту гибели супружеской пары и их пятилетней дочери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).