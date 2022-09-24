Тарифы ЖКХ повысят внепланово

Новая индексация тарифов ЖКХ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Стоимость коммунальных услуг поднимут уже 1 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом пройдет 1 июля 2023 года. Таким образом, в этом году тарифы ЖКХ повысят дважды.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года — до 1 июля 2024 года.

Ведомство утверждает, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, утверждают в ведомстве. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля.