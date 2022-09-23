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Эрдоган пообещал России альтернативную платежную систему

Источник:
РИА Новости
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил своим министрам совместно с Москвой разработать альтернативу российской системе «Мир».

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир". Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — приводит РИА Новости слова Эрдогана, сказанные им в интервью телеканалу A Haber.

Турецкие «Ишбанк» и «Денизбанк» в понедельник сообщили, что прекратили обслуживание российских карт «Мир». Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

Прием и обслуживание карт платежной системы «Мир» в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили в пресс-службе платежной системы.

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