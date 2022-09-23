Появились слухи о закрытии «Голоса» на Первом канале

Шоу «Голос» на Первом канале может быть закрыто, его заменят другим музыкальным проектом с Вадимом Галыгиным.

Слухи о закрытии проекта возникли из-за того, что Первый канал ничего не сообщает о будущих съемках. Пока не объявлен даже кастинг для участников, в то время как на детскую версию проекта кастинг уже прошел.

После начала военной спецоперации правообладатели оригинальной версии «Голоса» направляли Первому каналу требование закрыть проект, но создатели отечественной версии никак не прокомментировали ситуацию.

Закрытие основной версии «Голоса» может быть также связано с изменением сетки вещания из-за политической ситуации в мире. После СВО с канала пропали топовые ведущие (Иван Ургант, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев), и увеличилось число политических передач.