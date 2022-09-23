Часть «Госуслуг» интегрируют во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» получит часть функций «Госуслуг». Это будет мини-приложение с сервисами «Здоровье» и «Авто», позволяющие записаться на прием к врачу, пользоваться электронными документами для автовладельцев и получать уведомления в мессенджер соцсети.

«Мы интегрируем "ВКонтакте" самые популярные услуги. В мини-аппе "Госуслуг" "ВКонтакте" появится раздел "Здоровье", благодаря которому пользователям будет доступна запись к врачу, а также раздел "Авто"», — сообщил на форуме Kazan Digital Week 2022 гендиректор VK Владимир Кириенко.

Он отметил, что уведомления о движении заявлений пользователя будут приходить не только на портал «Госуслуг», но и в «VK Мессенджер», для этого их нужно будет включить в мини-приложении.

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Мини-аппы в VK — приложения, интегрирующие в соцсеть дополнительные функции. Например, шагомер, сервисы по заказу еды и лекарств, поиск такси, работы и сайт знакомств. Воспользоваться ими можно в любой версии «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы».