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Макрон не смог рационально объяснить действия Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может рационально объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — ответил Макрон в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина.

Он назвал решение о начале специальной военной операции ошибкой.

Макрон в марте лично звонил Путину семь раз, а еще дважды — совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем. Затем были разговоры в мае и в августе. Последний раз «откровенный обмен мнениями» состоялся 11 сентября.

Президент Франции заявлял, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с российским лидером, составила 100 часов.

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