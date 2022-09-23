Макрон не смог рационально объяснить действия Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может рационально объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — ответил Макрон в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина.

Он назвал решение о начале специальной военной операции ошибкой.

Макрон в марте лично звонил Путину семь раз, а еще дважды — совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем. Затем были разговоры в мае и в августе. Последний раз «откровенный обмен мнениями» состоялся 11 сентября.

Президент Франции заявлял, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с российским лидером, составила 100 часов.