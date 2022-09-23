Гонорар Гагариной за концерт в Новосибирске попросили отдать Донбассу

Полина Гагарина выступит на юбилее Новосибирской области, депутат горсовета города Ростислав Антонов предложил певице отдать гонорар на помощь людям из Донбасса.

По неофициальной информации, выступление Гагариной в Новосибирске обошлось региональному бюджету в 9 миллионов рублей. Минкультуры области не стал сообщать данные о цене за концерт, ссылаясь на тайну контракта с певицей.

Новосибирский общественник и депутат Ростислав Антонов в соцсетях высказался по поводу цены и мероприятия.

«Я не ожидаю от Полины подобного самопожертвования, однако, на мой взгляд, она вполне могла бы потратить часть своего значительного гонорара на адресную помощь мирному населению Донбасса. Например, она могла бы подключиться к работе по вывозу детей из зоны боевых действий», — написал он.

В завершение празднования юбилея Новосибирской области на Михайловской набережной состоится концерт, где кроме Полины Гагариной выступят Ханна и местная кавер-группа. Начало мероприятия — 24 сентября в 19.00.