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Сборная России по футболу сыграет первый матч с 24 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии по футболу состоится 24 сентября. Команда Валерия Карпина сыграет с другой страной впервые в 2022 году.

Сборные еще ни разу не встречались. Киргизия, которую возглавляет российский тренер Александр Крестинин, занимает 16-е место среди 46 сборных Азиатской федерации футбола. В 2019 году киргизы впервые в истории пробились на Кубок Азии, а также прошли отбор на следующий турнир в 2023 году.

Киргизия сыграет основным составом, а Россия не досчиталась как легионеров (Александра Головина, Алексея Миранчука и других), так и травмированных (Игорь Дивеев).

«Как все видели, в команде много новых ребят даже по сравнению с последним матчем. Конечно, сборная должна собираться — футболисты растут, некоторые уже заканчивают, а кому-то нужно привыкнуть к требованиям тренерского штаба», — сказал нападающий Александр Соболев.

Встреча пройдет на 20-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Игра начнется в 17.00 мск. В прямом эфире встречу сборных Киргизии и России покажет федеральный телеканал «Матч!».

Россия считается явным фаворитом матча. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 1.35. Это примерно 75% вероятности. Шансы сборной Киргизии оценены в 9.00 (11%). Заключить пари на ничью предлагается за 6.30 (14%).

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