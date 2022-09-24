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VK открыл свободный доступ к технологии распознавания речи

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип ВКонтакте
Фото: © VK

«ВКонтакте» открывает доступ к технологии распознавания речи для всех желающих. Ранее она использовалась для преобразования голосовых сообщений в текст в мессенджере соцсети, но теперь ее можно интегрировать в сторонние продукты.

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на открытии конференции Saint HighLoad++, сообщил о решении компании дать доступ к технологии для расшифровки голосовых сообщений и их перевода в текст для сторонних разработчиков.

«Применение технологии ограничено только вашей фантазией: можете сделать игру с голосовым управлением или с помощью чат-бота наконец добавить распознавание голосовых в какой-нибудь сторонний мессенджер», — сообщил Тоболь.

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Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что технология поставляется в двух вариантах. Нейтральная модель может распознавать спокойное разборчивое повествование, например, интервью или шоу, а спонтанная предназначена для преобразования обыденной, спутанной речи.

Открытое решение способно удалять из записи шумы, вырезать паузы и распознавать неразборчивую речь. Бесплатно можно будет расшифровать до 100 минут в сутки.

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krasprol

Этому государству нельзя доверять.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

DYNAMO7294

Дык бегом на фронт поспособствуй этому скорее!

VALGOR

Рыба гнеёт с головы. Систему чистить нужно. Сталина на них нет...