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Концертов на фоне мобилизации в России станет меньше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Билетные сервисы сообщили о снижении продаж билетов на концерты, а некоторые артисты начали отменять гастрольные туры на фоне частичной мобилизации.

Одной из первых решение об отмене концертов приняла певица Валерия. «Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо все на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее», — написала она в соцсети.

Также из-за военной мобилизации ближайшие концерты отложил певец Драгни. Многие артисты продолжают активно гастролировать, не нарушая график. Среди них Григорий Лепс, Лолита, Shaman, группа «Звери».

Продажи билетов после объявления частичной мобилизации снизились в среднем на 30-40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на билетные сервисы.

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vladik81

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Uynachalnica

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pkv84

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Denis CENTR

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