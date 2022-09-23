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Военная мобилизация
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 350 тысяч россиян подписали петицию против мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Более 350 тысяч россиян подписали петицию против частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. За последние месяцы это одна из самых популярных петиций на сервисе Change.org.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек, это 1,1% от всех российских резервистов. Повестки уже начали вручать.

Онлайн-петицию против общей и частичной мобилизации на сайте Change.org подписали более 350 тысяч человек. В ней говорится, что петиция будет актуальна в период всего проведения специальной военной операции на Украине, вплоть до ее завершения.

«В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны – братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов», — говорится в тексте петиции на сайте Change.org.

Тема: Военная мобилизация
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vladik81

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Uynachalnica

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pkv84

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Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...