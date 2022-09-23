НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Фальшивые мобилизационные списки появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
444 2
Фото: © Sibnet.ru

Файл со списком из более 300 тысяч мужчин появился в Сети, он распространяется под видом мобилизационного списка и содержит реальные данные людей.

Минобороны отрицает, что списки имеют какое-либо отношение к частичной мобилизации.

«База данных скомпилирована из нескольких открытых баз данных и к Минобороны не имеет никакого отношения. <…> В слитой базе данных нет нескольких мобилизованных граждан, которые уже получили повестки», — говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны.

Роскомнадзор объяснил «Коммерсанту», что такая утечка — часть информационного давления. Также считается, что в ближайшее время количество фейковых мобилизационных списков возрастет.

Тема: Военная мобилизация
Мужчины, не получившие повестки, смогут выехать за рубеж
Более 350 тысяч россиян подписали петицию против мобилизации
Запущена горячая линия по мобилизации
Рабочие места сохранят для мобилизованных
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Криптовалюта Ethereum получила доступные для майнинга версии
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Топ комментариев

vladik81

дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)

pkv84

Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...

Uynachalnica

Сейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!

Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...