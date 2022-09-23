Фальшивые мобилизационные списки появились в Сети

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Файл со списком из более 300 тысяч мужчин появился в Сети, он распространяется под видом мобилизационного списка и содержит реальные данные людей.
Минобороны отрицает, что списки имеют какое-либо отношение к частичной мобилизации.
«База данных скомпилирована из нескольких открытых баз данных и к Минобороны не имеет никакого отношения. <…> В слитой базе данных нет нескольких мобилизованных граждан, которые уже получили повестки», — говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны.
Роскомнадзор объяснил «Коммерсанту», что такая утечка — часть информационного давления. Также считается, что в ближайшее время количество фейковых мобилизационных списков возрастет.
vladik81дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)
pkv84Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...
UynachalnicaСейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!
Denis CENTRЕщё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...