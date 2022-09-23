Фальшивые мобилизационные списки появились в Сети

Файл со списком из более 300 тысяч мужчин появился в Сети, он распространяется под видом мобилизационного списка и содержит реальные данные людей.

Минобороны отрицает, что списки имеют какое-либо отношение к частичной мобилизации.

«База данных скомпилирована из нескольких открытых баз данных и к Минобороны не имеет никакого отношения. <…> В слитой базе данных нет нескольких мобилизованных граждан, которые уже получили повестки», — говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны.

Роскомнадзор объяснил «Коммерсанту», что такая утечка — часть информационного давления. Также считается, что в ближайшее время количество фейковых мобилизационных списков возрастет.