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Налог на сладкие напитки введут в России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Акциз на сладкие напитки введут в России в 2023 году, соответствующий пункт содержится в пояснительной записке к проекту бюджета.

За счет введения нового акциза правительство рассчитывает дополнительно получить 25 миллиардов рублей в следующем году. При этом полученные средства планируется направлять на борьбу с сахарным диабетом.

Идея акциза на сладкие напитки активно обсуждалась в России год назад. Тогда кабмин поручил ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки.

Минсельхоз не одобрил идею, опасаясь роста цен, снижения производства, сокращения числа производителей и появления нелегального рынка. Также против инициативы выступили Союз производителей соков, воды и напитков и Российский союз промышленников и предпринимателей.

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