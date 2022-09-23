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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военнообязанные трех категорий попали под мобилизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Военнообязанные трех категорий «А», «Б», «В» подлежат призыву в период мобилизации, разъясняется на портале «Объясняем.рф».

Уточняется, что существует пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья, в числе которых «А» — годен к военной службе, «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями и «В» — ограниченно годен к военной службе.

При этом две оставшиеся категории предполагают более серьезные ограничения: категория «Г» – временно не годен к военной службе и «Д» – не годен к военной службе.

Портал информирует, что соответствующая категория проставляется в каждом военном билете на 11-й странице. Она заполняется при выдаче документа.

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