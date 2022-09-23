Военнообязанные трех категорий попали под мобилизацию

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Военнообязанные трех категорий «А», «Б», «В» подлежат призыву в период мобилизации, разъясняется на портале «Объясняем.рф».
Уточняется, что существует пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья, в числе которых «А» — годен к военной службе, «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями и «В» — ограниченно годен к военной службе.
При этом две оставшиеся категории предполагают более серьезные ограничения: категория «Г» – временно не годен к военной службе и «Д» – не годен к военной службе.
Портал информирует, что соответствующая категория проставляется в каждом военном билете на 11-й странице. Она заполняется при выдаче документа.
correctorим понятно только когда европа + сшп = пуп земли, а все остальные на них работают, всё остальное...
usacompНадо сформировать Добровольную особую штурмовую бригаду издепутатов, чиновников строго из членов" Единой...
DanilonНеделю я был забанен и столько всего произошло ! Ну смотрите, ребятки, что тут надо понимать: система...
владимир 1963ключевых агрегатов а тупо скопировать заменив пару болтиков, как китайцы ума не хватает? Или пилим, пилим...........