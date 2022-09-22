МакSим станет наставницей шоу «Голос. Дети»

Певица МакSим займет место наставника в новом 10-м сезоне шоу «Голос. Дети», ее коллегами станут Егор Крид и Баста.

СМИ со ссылкой на Первый канал сообщили, что именно такой состав наставников появится в новом сезоне детского «Голоса».

Для МакSим участие в «Голосе. Дети» будет дебютом. В последних четырех сезонах из певиц кресла наставника занимали Светлана Лобода и Полина Гагарина. Баста и Егор Крид будут сидеть в жюри четвертый и третий сезон подряд.

Кастинг на 10-й детский «Голос» завершился в сентябре. Дата премьеры проекта еще неизвестна.