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МакSим станет наставницей шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певица МакSим займет место наставника в новом 10-м сезоне шоу «Голос. Дети», ее коллегами станут Егор Крид и Баста.

СМИ со ссылкой на Первый канал сообщили, что именно такой состав наставников появится в новом сезоне детского «Голоса».

Для МакSим участие в «Голосе. Дети» будет дебютом. В последних четырех сезонах из певиц кресла наставника занимали Светлана Лобода и Полина Гагарина. Баста и Егор Крид будут сидеть в жюри четвертый и третий сезон подряд.

Кастинг на 10-й детский «Голос» завершился в сентябре. Дата премьеры проекта еще неизвестна.

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