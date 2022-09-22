Правительство введет универсальное пособие для малоимущих семей

Универсальное пособие для российских семей с низкими доходами введут с 1 января 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С апреля по июнь 2022 года государство уже выделило россиянам социальные выплаты в размере 4,1 триллиона рублей.

Новое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати лет, уточнил премьер.

Для оформления универсального пособия необходимо будет подать только одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно как через портал «Госуслуг», так и лично через МФЦ или фонд пенсионного и социального страхования.

Мишустин уточнил, что государство также обеспечит единую комплексную адресную поддержку женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, она будет продолжаться по мере взросления ребенка. По оценкам правительства, она затронет семьи, в которых воспитываются около 10 миллионов детей.