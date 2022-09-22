Как вручают повестку о мобилизации

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию с 21 сентября. Как и где должна быть вручена повестка?

Порядок призыва установлен постановлением правительства N 852 от 30 декабря 2006 года (последние изменения в этот документ вносились осенью 2021 года).

Где вручают повестку?

Повестка должна вручаться только по месту жительства, работы или учебы. Но закон не запрещает раздавать повестки на улицах.

Работодатель согласно закону «О мобилизационной подготовке…» обязан передать своему работнику повестку, если военкомат принес ее на работу для вручения. Штраф за отказ — 3 тысячи рублей за нарушение правил воинского учета по статье 21.3 КоАП.

Как вручают повестку?

Сотрудник военкомата должен вручить повестку только лично в руки и под подпись. Родственник и работодатель не вправе расписываться.

Если повестку бросили в почтовый ящик, это не значит, что ее вручили. Также невозможно вызвать гражданина в военный комиссариат по телефону.

Если человек, вручающий повестку, отказывается показать удостоверение, у россиянина есть право не подписывать никаких документов.

Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта РФ и наименования муниципального образования. Первые две цифры номера соответствуют региону, третья и четвертая — двум последним цифрам года проведения призыва, последующие пять цифр — порядковый номер по книге учета. На ней должен быть оттиск гербовой мастичной печати и подпись военного комиссара.

Повестка должна быть вручена не ранее, чем за трое суток до прибытия гражданина, подлежащего мобилизации или призыву, в военный комиссариат.

Но повестку могут вручить насильно. Военком может обратиться в полицию и попросить установить местонахождение мобилизуемого. Однако по закону полиция не имеет права задержать гражданина или насильно отправить в военкомат во время вручения повестки.

Если повестка заполнена неправильно

Повестка считается неправильной заполненной, если нет печати организации или подписи военкома, а также не указана причина прибытия в военкомат. В этом случае можно подать жалобу в военную прокуратуру.