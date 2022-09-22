Голосовые статусы появятся в WhatsApp

WhatsApp работает над созданием голосовых статусов. Пользователи смогут публиковать короткие аудиозаметки продолжительностью до 30 секунд с индивидуальным оформлением.

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии WhatsApp для Android 2.22.21.5 следы разработки интерфейса голосовых статусов. В привычном меню появилась возможность записать аудиосообщение и создать для него фон. После завершения оформления оно отобразится в виде пузырька сообщения.

При переходе на голосовую заметку в статусе она начнет автоматически воспроизводиться. Максимальная продолжительность записи — 30 секунд, как и все сообщения в WhatsApp она защищается сквозным шифрованием.

Опция находится в стадии разработки. Исследователи из WABetaInfo полагают, что она может появиться уже в ближайших версиях мессенджера.