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Голосовые статусы появятся в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp работает над созданием голосовых статусов. Пользователи смогут публиковать короткие аудиозаметки продолжительностью до 30 секунд с индивидуальным оформлением.

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии WhatsApp для Android 2.22.21.5 следы разработки интерфейса голосовых статусов. В привычном меню появилась возможность записать аудиосообщение и создать для него фон. После завершения оформления оно отобразится в виде пузырька сообщения.

При переходе на голосовую заметку в статусе она начнет автоматически воспроизводиться. Максимальная продолжительность записи — 30 секунд, как и все сообщения в WhatsApp она защищается сквозным шифрованием.

Голосовой статус WhatsApp
Фото: © WABetaInfo

Опция находится в стадии разработки. Исследователи из WABetaInfo полагают, что она может появиться уже в ближайших версиях мессенджера.

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