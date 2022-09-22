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Китай заявил, что никто не сможет лишить Россию роли в ООН

Источник:
«Интерфакс»
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Главы МИД Китая и России Ван И и Сергей Лавров
Главы МИД Китая и России Ван И и Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН.

«Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — цитирует ТАСС Ван И.

Глава МИД КНР напомнил, что на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам.

«Я готов работать с вами над реализацией решений последней встречи лидеров наших стран. <…> На мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым», — добавил Ван И.

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