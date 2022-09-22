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Netflix покажет сериал про пожар в Нотр‑Даме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LeLaisserPasserA38 / CC BY-SA 4.0

Мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме в 2019 году, покажут на платформе Netflix с 19 октября.

В сериале покажут, как огонь охватил Нотр-Дам, а парижские пожарные сумели остановить пламя и спасти собор от полного уничтожения.

Съемки проекта начались в 2020 году, спустя год после события. Сценаристом сериала выступил британский писатель Уилльян Бойд.

Пожар в Нотр-Даме случился 15 апреля 2019 года. После расследования выяснилось, что очагом возгорания стала крыша собора, а одной из возможных причин пожара — короткое замыкание.

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