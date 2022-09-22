Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

«Пока агрессор является стороной процесса принятия решений в международных организациях, он должен быть изолирован в них, по меньшей мере пока длится агрессия. Отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.

«Что касается переговоров между Украиной и Россией. Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы. Я исключаю, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», — сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Но, как отмечал президент РФ Владимир Путин, мирное решение конфликта на Украине не устраивает страны Запада.