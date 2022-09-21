Банкам рекомендовали дать мобилизованным кредитные каникулы

Банк России рекомендовал банкам, МФО и другим кредиторам разработать специальные кредитные каникулы для тех, кого призовут по мобилизации, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Отмечается, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.