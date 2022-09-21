Бывший первый вице-премьер Алтая получил 14 лет тюрьмы

Бывший первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер проведет в тюрьме строгого режима за превышение должностных полномочий и взятки, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 год Пальталлер вместе с директором управления капстроительства Александром Вайдуровым и гендиректором Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Михаилом Карпенко организовал строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» без экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

При этом незаконно обеспечил победу агентства в аукционе на право заключения госконтракта. Также он поручи принимать и оплачивать фактически невыполненные работы. Подрядчик получил более 505 миллионов рублей, в том числе за фактически невыполненные работы более чем на136 миллионов рублей.

Также Пальталлер через Карпенко получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку на 7,4 миллиона рублей за обеспечение заключения договора подряда на выполнение работ по строительству системы оснежения, организацию перечисления авансов на выполнение работ, выполненных в меньшем объеме, чем предполагал контракт.

Еще более 800 тысяч рублей он получил от представителя другой коммерческой организации за приемку работ при строительстве жилого дома в селе Майма. Весной 2017 года Пальталлер через Карпенко потребовал от руководителя стройкомпании передать ему 2 миллиона рублей за заключение договора субподряда на ремонт участка Чуйского тракта. Но руководитель компании отказался платить.

Во время предварительного расследования имущество Пальталлера на 32 миллиона рублей было арестовано. Сам он вину не признал. Уголовные дела в отношении соучастников преступлений, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, были выделены в отдельное производство. Они осуждены.

В итоге суд признал Пальталлера виновным и приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в 80 миллионов рублей. Также его на семь лет лишили права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на 136 миллионов рублей в пользу Российской Федерации.